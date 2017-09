La Agencia Española de Protección de Datos multa a Facebook con 1,2 millones de euros - MuySeguridad

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a Facebook con 1,2 millones de euros por violar la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), encargada de proteger la privacidad de usuarios y consumidores dentro del territorio español.

Según la agencia, la cuantía de la multa deriva de tres infracciones cometidas por Facebook contra la LOPD, dos de ellas graves y la otra muy grave. Las cuantías por las infracciones graves son de 300.000 euros y por la muy grave 600.000 euros, lo que termina sumando los 1,2 millones de euros del total.

La AEPD ha determinado que Facebook recopila una gran cantidad de datos de los usuarios sin notificarles, entre los cuales se están el sexo, ideología, creencia religiosa, los contenidos sobre los cuales se ha pulsado Me Gusta (tanto dentro como fuera de la red social) e incluso la simple navegación por Internet (sitios web de terceros), con el fin de utilizarlos para su plataforma de publicidad y sin que se puedan descartar otros propósitos. Para obtener los datos, Facebok no hace uso de ninguna tecnología aparentemente especial, concretamente cookies, aunque la compañía no informa correctamente de estas a los usuarios.

Otro aspecto denunciado por AEPD es que Facebook sigue almacenando y procesando los datos de una cuenta hasta 17 meses después de que esta haya sido cerrada, lo que supone una infracción flagrante de la LOPD.

No es la primera vez que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg se encuentra en el ojo del huracán cuando se trata de temas de privacidad, de hecho, las demandas en su contra debido a presuntas prácticas cuestionables en esa materia la han llevado muchas veces ante los tribunales de todo el mundo, e incluso ha llegado a ser acusada de llevar a cabo prácticas inmorales en algunos países.

Facebook realizó en 2015 unos cambios en sus términos de uso que han puesto en alerta a las autoridades de muchos países de Europa e incluso a las mismas instituciones de la Unión Europea. A nivel de países, la compañía tiene ahora frentes abiertos en Bélgica, España, Francia, Países Bajos y Hamburgo (ciudad estado de Alemania).

Fuente: El Español